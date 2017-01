Terremoto, 4 forti scosse. Caos per la neve. Trema anche Roma

Tra le 10.25 e le 14.33, epicentro nell’Aquilano, tutte sopra i 5 di magnitudo. Evacuate a Roma scuole e uffici

Quattro violente scosse di terremoto nel giro di un’ora, tutte sopra la magnitudo 5, tutte nel Centro Italia, con epicentro in Abruzzo, al confine il Lazio, proprio nei luoghi del terremoto del 24 agosto. Il 18 gennaio torna l’incubo del terremoto, quindi, e torna per centinaia di migliaia di persone, visto che le scosse sono state nettamente avvertite in tutto il Centro, anche a Roma, a Pescara e a Firenze, ma l’onda ha fatto tremare perfino Napoli. La situazione nel Reatino, in Abruzzo e nelle Marche, peraltro, è complicata dalla neve, caduta copiosamente nelle ultime ore. Notizie di crolli (ad Amatrice è crollato definitivamente il campanile della chiesa di sant’Agostino), ovunque verifiche in corso, ma nessuna vittima, rassicura il presidente del Consiglio Gentiloni.

La prima scossa – a nove chilometri di profondità, come le altre, quindi abbastanza superficiale – è stata avvertita intorno alle 10.26, magnitudo 5.1 epicentro a Montereale (provincia dell’Aquila). Secondo le stime dell’Istituto nazionale di Vulcanologia (Ingv) la scossa più forte, la seconda, alle 11.14, ha avuto magnitudo 5.4. La terza una decina di minuti dopo, alle 11.26, magnitudo quasi simile, 5.3, epicentro poco più a sud, sempre nell’Aquilano. La quarta, alle 14.33, sempre di 5.1 e sempre nell’Aquilano. Una scossa di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 12.07 con epicentro nel Reatino.

Ma numerose altre scosse (con magnitudo fino a 3.8) sono state registrate a partire dalle 10.25, solo un centinaio nell’arco di sei ore. Per l’Ingv si tratta di «un fenomeno nuovo nella storia recente per le modalità con le quali si è manifestato». Prevedibile uno sciame di scosse nei prossimi giorni, non prevedibile invece l’intensità.

Paesi sommersi dalla neve, anche 3 metri in qualche località, la gente che spala per cercare di fuggire, grande è il panico. Situazione critica. Appelli da molti sindaci: “siamo lasciati soli”. La neve, dicono i sindaci, è la vera emergenza. Decine di strade bloccate, anche i soccorritori faticano a farsi largo tra la neve. E le previsioni meteo per la serata di mercoledì e la mattina di giovedì 19 purtroppo non lasciano ben sperare. Molte le frazioni isolate. Ritrovati comunque gli allevatori in un primo momento dati per dispersi. Proseguono le verifiche nel Reatino, in Abruzzo, in Umbria e nelle Marche.

Il terremoto è stato nettamente avvertito anche a Roma, dove le linee A, B e B1 della metropolitana e la ferrovia Roma-Viterbo sono state chiuse in mattinata per verifiche e poi riaperte. I piani alti dei palazzi a Roma hanno tremato per secondi che sono sembrati interminabili, la gente è scesa in strada spaventata. Evacuati decine di uffici e di scuole in tante zone della città. Chiusi, e poi riaperti dopo le verifiche, i caselli della A24. Da molti istituti scolastici è arrivato l’invito ai genitori ad andare a prendere i bambini. Verifiche dei vigili del fuoco in numerose abitazioni della capitale per lesioni segnalate dopo le scosse; decine le chiamate di cittadini arrivate alla sala operativa.

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha convocato d’urgenza una riunione del Centro Operativo Comunale alla Protezione Civile capitolina (Porta Metronia). Disposte indagini per la verifica delle condizioni degli edifici pubblici e delle scuole. Disattivati i varchi della Ztl centro storico per favorire gli spostamenti. Nessun allarme per la città, afferma Raggi. «Numerose telefonate di cittadini impauriti ma nessun ferito», ha detto il responsabile della sala operativa Ares 118 Roma, Livio De Angelis.

