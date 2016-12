2017, la Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere

Il primo gennaio, dall’alba al tramonto, roma invasa da oltre 500 artisti tra performance canore, musicali e artistiche: sul fiume dal jazz alla lirica

Saranno oltre 500 gli artisti coinvolti per una giornata lunga 18 ore che metterà in scena, lungo un ideale percorso di 10 chilometri, spettacoli, animazione e musica, unendo quattro ponti tra la Roma storica e quella moderna. La Festa di Roma inizierà all’alba del primo gennaio 2017 e andrà avanti fino a sera tra storia, contemporaneità e comunità attraverso uno straordinario programma di eventi sui ponti di Roma e il suo lungotevere, con installazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo.

Una manifestazione unica nata grazie alle competenze combinate delle strutture, istituzioni ed Aziende culturali capitoline che per la prima volta hanno ideato e progettato insieme una iniziativa culturale per la città che si svolge, interamente, fuori dalle loro sedi naturali. Un 2017 all’insegna della voglia di vivere tutti insieme la città e i suoi straordinari spazi, anche attraverso una scelta simbolica come quella di animare i ponti, strutture per collegare, superare ostacoli. Un richiamo alla storia di Roma che sviluppò e diffuse nel mondo l’arte di costruire ponti in pietra, fatti per durare e collegare, rendere duraturi gli scambi e le relazioni.

Dal ponte più recente, il Ponte della Scienza che ha poco più di 4 anni di vita a ritroso nel tempo passando per il Ponte della Musica, Ponte Sisto e infine Ponte Sant’Angelo che celebra i 1880 anni di vita, dalle 3,30 del mattino alle 22 di sera questi spazi e il lungotevere tra i ponti storici diventeranno il palcoscenico di performance artistiche, musicali, teatrali e tanto altro ancora. Entusiasmanti e divertenti le iniziative per i più piccoli con laboratori, animazioni e spazi musicali.

Tantissimi i nomi che animeranno questa giornata di festa, tra questi: da Ascanio Celestini a Massimo Popolizio e Lucrezia Lante della Rovere, ad Ambrogio Sparagna, Raffaele Costantino e Giovanni Guidi, a Teho Teardo. Per continuare con i musicisti della JuniOrchestra, del Quartetto Sax Spmt, di Rane Jazz Quartett, Coro Gospel Spmt, Testaccio Jazz Orchestra, all’Orchestra di Piazza Vittorio. E ancora, tre spazi per chi voglia contribuire alla festa della città per esibirsi, a disposizione di artisti di strada e gruppi amatoriali. Le informazioni di dettaglio saranno disponibili da giovedì 22 dicembre sul sito di Roma Capitale.

La manifestazione è un’idea di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale, con il supporto del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con, in ordine alfabetico, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione MAXXI, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Istituzione Biblioteche di Roma, MACRO-Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura.

22 dicembre 2016