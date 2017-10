Ong, organizzazioni sociali, politiche, sindacali, studentesche, culturali, tra cui molte realtà cattoliche. Sono decine le realtà che hanno aderito alla manifestazione nazionale contro il razzismo, per la giustizia e l’uguaglianza in programma per il 21 ottobre a Roma. Il corteo partirà alle 14.30 da piazza della Repubblica per concludersi a piazza Vittorio. «Scenderemo in piazza – si legge in una nota diffusa dall’Arci – per dire che non accettiamo la riduzione dei diritti, a cominciare da quelli dei migranti, che ci opponiamo alle derive xenofoba e razziste che stanno prendendo piede nel nostro Paese e nella Ue, agli accordi con i Paesi di origine e transito dei migranti che, in cambio di soldi, si impegnano a bloccare chi tenta di scappare da un presente e un futuro di violenza e povertà prima che raggiunga le frontiere europee, rinchiudendoli in lager come quelli libici o rimpatriando le persone in Paesi in cui non sono garantiti i diritti umani». Ancora, prosegue la nota, «scenderemo in piazza perché venga abolita non solo la legge Bossi-Fini ma anche le più recenti leggi discriminatorie Minniti-Orlando».

Nell’appello delle organizzazioni aderenti si chiedono «canali di ingresso sicuri e legali, un sistema d’accoglienza che garantisca dignità e integrazione, una revisione dell’accordo che obbliga chi chiede asilo a fermarsi nel primo Paese d’arrivo». Tra le richieste c’è anche che «a tutti i soggetti socialmente più fragili, italiani o stranieri, venga garantita una vita dignitosa, come è previsto dalla nostra Costituzione», e che quindi «si attuino politiche per contrastare e ridurre le disuguaglianze sociali». Il 21 ottobre, insomma, in piazza a Roma «per chiedere diritti uguali per tutte e tutti».

Per informazioni e adesioni: 21ottobrecontroilrazzismo@gmail.com.

11 ottobre 2017