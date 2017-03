3 marzo, Giornata europea per la domenica libera dal lavoro

Appello della Federazione europea associazioni di famiglie cattoliche: «Equilibiro tra vita familiare e professione è essenziale per il bene sociale»



Si celebra oggi, 3 marzo, la “Giornata europea per la domenica libera dal lavoro”. A promuoverla, l’Alleanza europea per la domenica: un cartello di associazioni ecclesiali, della società civile e politiche, accomunate dall’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di tutelare la domenica come giorno di riposo comune in tutti gli Stati Ue.

In una nota diffusa per l’occasione Federazione europea delle Associazioni di famiglie cattoliche (Fafce), il presidente Antoine Renard lancia un appello perché venga assegnata alla domenica senza lavoro «una giusta collocazione nella legislazione» europea. Per le associazioni della Federazione e le altre realtà dell’Alleanza per la domenica è «fondamentale» recuperarla «come momento di riposo ma soprattutto come un momento unico per consolidare il tessuto sociale» e offrire uno spazio comune di ricreazione, dal momento che «ha ripercussioni sulla vita religiosa, culturale e familiare di una grossa fetta della popolazione».

Maria Hildingsson, segretaria generale Fafce, ha anche ricordato che un certo numero di parlamentari europei si era impegnato durante le scorse elezioni nel 2014 a tutelare la domenica libera. «Una migliore articolazione dell’equilibrio tra vita familiare e vita lavorativa a beneficio della famiglia – ha sottolineato – è essenziale per la società europea e la demografia del nostro continente». Come già affermato in un recente contributo Fafce, la domenica libera è un punto da considerare anche nella definizione del pilastro europeo dei diritti sociali.

3 marzo 2017