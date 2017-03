4 anni di Pontificato: gli auguri di Semeraro e Viganò

Il vescovo di Albano: «Benediciamo il Papa come ci ha chiesto di fare nella sua prima apparizione pubblica a San Pietro»

«La benedizione invocata dal Signore per il Papa è l’augurio nostro in questo giorno. Lo benediciamo, perché continui a essere benedizione per noi». Così monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del C9 (Consiglio di cardinali), esprime – in una nota al Sir – il proprio augurio a Papa Francesco per il quarto anniversario dell’elezione al soglio pontificio. «Ti benedirò e possa tu essere una benedizione! Queste parole – scrive il vescovo -, rivolte da Dio ad Abramo mentre lo spinge a lasciare il suo paese, la sua patria e la sua casa (cfr Gen 12,2) mi risuonano nella memoria quando ripenso, con animo ogni volta sorpreso, al gesto e alle parole di Francesco la prima volta che uscì sulla loggia centrale di San Pietro la sera del 13 marzo 2013. “Vi chiedo un favore – disse -: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica”».



«Non era mai avvenuto. Ti benedirò e possa tu essere una benedizione: la bidirezionalità di quella benedizione funziona da quattro anni. La benedizione del Papa sulla Chiesa e ne sentiamo i benefici effetti: la Chiesa cammina, come è giusto che la Chiesa cammini. “Fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio”, come ricorda il Concilio echeggiando Agostino, traendo dalla virtù del Signore risuscitato “la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce” (Lumen gentium n. 8).

Oggi, come ieri e sempre!». E c’è anche «la benedizione della Chiesa per Francesco», aggiunge Semeraro, «da lui semplicemente sollecitata con quel: “Per favore non dimenticatevi di pregare per me” che tanto spesso conclude i suoi discorsi. Questa benedizione è anche l’augurio nostro in questo giorno». Gli auguri al Papa arrivano anche da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto per la Segreteria della Comunicazione. «Il magistero di Papa Francesco dischiude una grande verità: Dio non appartiene alla religione intesa in senso opposto alla vita al mondo. In questi quattro anni di Pontificato ci ha insegnato – e continua a farlo anche oggi – che siamo chiamati a trasformare in vita in Dio, il mondo che abbiamo ricevuto in dono».

«Infatti – prosegue Viganò -, all’origine di tutto Dio parla e proprio con la parola crea. Dunque, ciascuna creatura è parola che Dio ci rivolge, l’universo è linguaggio con cui Dio parla a noi e il mondo è una vera e propria manifestazione di Dio». Francesco – spiega Viganò – «è intriso nel corpo dell’esperienza di Dio e ci richiama continuamente a non cedere alla tentazione della mondanità, ovvero alla riduzione della Chiesa al mondo e ai suoi problemi. Quella di Francesco non è una visione sociologica della fede; anzi richiama a non cedere alla tentazione di fare del mondo il volto del male chiudendosi in una morbosa tristezza o annegando in nostalgici ricordi».



In questi quattro anni, prosegue il prefetto, «Francesco ci ha mostrato come sia importante la conoscenza su Dio ma come sia decisamente determinante per la vita la conoscenza di Dio. La prima si risolve in definizioni e distinzioni, la seconda apre allo stupore contemplativo di chi nel cielo sta davanti alla gloria di Dio». Tutto ciò «ha un centro per Papa Francesco: l’Eucaristia. Spesso qualcuno dice di vederlo stanco quando inizia una celebrazione. No! Si tratta del suo entrare nella grazia (la grazia non discende ma nella grazia si entra), del suo avere coscienza che l’Eucarestia è ingresso della Chiesa nella gioia del Signore. La celebrazione eucaristica davvero è via del paradiso».

