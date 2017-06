4 giovani “In un altro mondo”, volontari in realtà sostenute dall’8xmille

Sono i vincitori del concorso promosso da Cei e Caritas italiana: Angelo, Clelia, Federica e Marta. Le loro destinazioni: Camerun, Haiti, India e Palestina

Hanno tra i 20 e i 30 anni d’età i quattro giovani vincitori del concorso “In un altro mondo”, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Caritas. Sono Angelo, Clelia, Federica e Marta: con altri 16 coetanei hanno partecipato, nel mese di maggio, a un campo di formazione. Ora sono pronti per affrontare un mese come volontari in quattro diverse realtà all’estero sostenute dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica.

Angelo sarà impegnato a Douala nel Camerun sudoccidentale, in attività formative e ricreative per i detenuti nelle carceri promosse in collaborazione con l’associazione Coe (Centro orientamento educativo). Clelia volerà a Port-au-Prince, la capitale di Haiti, dove in collaborazione con Caritas Hait lavorerà a progetti di ricostruzione nelle zone colpite dall’uragano Matthew. Federica a Calcutta, in India, si occuperà di animazione e supporto nella casa-famiglia delle Sorelle della Provvidenza per le bambine orfane o abbandonate. Infine, Marta a Betlemme, in Palestina, darà supporto e cure ad anziani, distribuirà pasti caldi ai più poveri, organizzerà attività ludiche e di animazione per i bambini di una scuola materna mettendosi a disposizione dell’Associazione Pro Terra Sancta.

8 giugno 2017