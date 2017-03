60° dei Trattati di Roma, opportunità per una nuova Unione europea

Un anniversario che «cade in un momento speciale, in cui ridiscutere tutto», secondo Maria Chiara Malaguti, giurista e docente alla Cattolica, ma anche «un’occasione per scoprirci ben più che una semplice unione ma come comunità in senso ideale e filosofico, recuperando l’afflato spontaneistico delle origini», aggiunge Enzo Moavero Milanesi, docente alla Luiss, già ministro per gli Affari Europei e giudice presso la Corte di giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo. Sono trascorsi 60 anni da quel 25 marzo del ’57 che ha visto la firma dei Trattati di Roma, “atto di nascita” dell’Europa, con la creazione di un mercato comune per favorire scambi e produzione, ma anche delle basi per la costruzione funzionale dell’Europa politica….

