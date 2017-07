A 101 anni si è spento padre Angelo Rossi

Con i suoi 101 anni, era il decano dei Padri Minimi di san Francesco di Paola padre Angelo Rossi, deceduto ieri sera, 3 luglio, all’ospedale di San Giovanni, dove era stato ricoverato nella stessa giornata per una sopraggiunta polmonite. A dare notizia della sua scomparsa è la comunità di Sant’Andrea delle Fratte, dove il religioso era arrivato nel 1980, «confessore e padre spirituale amatissimo da parte di generazioni e generazioni di fedeli», riferiscono. È morto «stretto a noi», afferma il parroco padre Francesco Trebisonda, recitando il Rosario, come aveva spesso fatto nella sua lunga vita, segnata molto presto dall’incontro con alcuni religiosi Minimi.

Nato a Latera, in provincia di Viterbo, il 24 novembre 1916, da una famiglia umile e semplice, il giovane Angelo aveva mostrato presto il desiderio di essere sacerdote, ed era stato inviato come studente al Convento dei Minimi di Rimini il 20 ottobre 1929. Iniziato il noviziato canonico a Paola il 28 settembre 1935, l’anno dopo, il 29 settembre 1936, professa la Regola e abbraccia la vita di san Francesco di Paola. La professione solenne arriva tre anni dopo, il 29 settembre 1939, a Genova, dove studia al Seminario vesscovile, anche se, per ragioni di salute, passa ancora un anno a Paola come assistente dei “fratini”, i giovani studenti. Viene ordinato sacerdote a Roma l’11 luglio 1942; da allora svolge il suo apostolato in diverse comunità dell’ordine, da Genova a Rimini a Massalubrense, fino a Cagliari e a poi a Roma, prima a Santa Maria della Luce e poi a Sant’Andrea delle Fratte, dove è rimasto fino alla fine.

La celebrazione eucaristica con il rito delle esequie è in programma per domani, mercoledì 5 luglio, alle 15.30 nella basilica del rione Colonna. Preside il cardinale Ennio Antonelli, titolare di Sant’Andrea delle Fratte; l’omelia invece è affidata al vicario generale dei Minimi padre Leonardo Messinese. Prevista la presenza di tantissimi sacerdoti in arrivo da tutta Italia. Assente invece, per precedenti impegni all’estero, il padre generale con il suo segretario. «È andato via un religioso i cui anni avevano accresciuto la saggezza e la crescita in santità – è il cordoglio del Correttore generale dell’ordine padre Francesco Marinelli -. La sua morte serena ne è una testimonianza. La Vergine Maria, Advocata Minimorum, l’ha voluto accompagnare in quest’ultimo tratto di vita. Condoglianze a tutta la comunità».

4 luglio 2017