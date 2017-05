A Bruxelles vertice Nato all’insegna della cronaca internazionale

In cima all’agenda difesa, sicurezza, migrazioni, Siria e Isis. Alla loro prima volta due nuovi presidente: l’americano Trump e il francese Macron

Una riunione «di corta durata ma importante». Il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord Jens Stoltenberg definisce così il vertice Nato in programma per oggi, giovedì 25 maggio, a Bruxelles. Una riunione segnata, inevitabilmente, dalla cronaca internazionale, con i 34 morti di ieri nel Mediterraneo, per lo più bambini, che portano a 1.500 dall’inizio dell’anno le vittime del mare in fuga verso l’Eruopa, e l’attentato di Manchester di lunedì scorso.

In cima all’agenda, dunque, il tema della difesa ma anche quello della sicurezza, le migrazioni, la Siria e l’Isis. All’ordine del giorno poi figurano anche i «legami transatlantici», la condivisione degli oneri per la difesa (innalzamento delle spese militari), un maggiore contributo della Nato alla lotta al terrorismo. La Nato, infatti, dovrebbe entrare a far parte della coalizione anti-Isis: la decisione potrebbe essere ufficializzata oggi stesso.

Ieri intanto Bruxelles è stata attraversata da un corteo con circa 10mila partecipanti con lo slogan “Trump non è il benvenuto”. Il vertice di oggi infatti è la prima volta di due nuovi presidenti: oltre all’americano Donald Trump anche il francese Emmanuel Macron. A garantire la sicurezza ci sarà anche un’aquila di mare americana addestrata dalla polizia olandese per «dare la caccia» ai droni che sorvolassero la zona senza autorizzazione, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Anp. Verso le 18 ci sarà la cena di lavoro dei leader del Consiglio Nord Atlantico. Il termine dei lavori è previsto per le 21.

25 maggio 2017