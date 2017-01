A Fiumicino al via “Santa Cecilia al volo”

L’aeroporto sarà palcoscenico di una serie di concerti, dal 12 gennaio al 22 giugno, con musiche di Mozart e Vivaldi



Mini concerti estemporanei di musica classica suonati da talenti in erba e da professionisti da ascoltare in attesa dell’imbarco, all’aeroporto Leonardo da Vinci. Parte oggi, giovedì 12, la seconda edizione di “Santa Cecilia al volo”. Sei mesi di note, un concerto a settimana fino a tutto giugno, avendo ogni volta come cassa armonica una diversa zona dello scalo tra gate, punti d’imbarco e terminal di Fiumicino. Oggi l’appuntamento è all’imbarco E con Mozart: il Quint’etto d’Archi di Santa Cecilia ricorda il viaggio in Italia del Salisburghese e poi suona anche Vivaldi, Bach e infine – spostandosi al secondo piano, area del Made in Italy – Burt Bacharach e Michael Jackson.

Protagonisti della stagione “aeroportuale” gli allievi dei corsi di alta formazione dell’Accademia, in particolare quelli della classe di pianoforte e gli allievi di JuniOrchestra e Cantoria. Con loro i professori d’orchestra e i membri del coro di santa Cecilia. Come l’anno scorso per i concerti – ma anche per i fuori programma dei viaggiatori che sanno suonare – ci sono i pianoforti forniti da Ciampi e collocati dalla società Aeroporti di Roma al terminal T1 (imbarco B) e al T3 (aree d’imbarco D-E e area riconsegna bagagli). Il 16 maggio il clou, con l’esibizione straordinaria di Antonio Pappano. Novità della nuova stagione, i mini-laboratori di primo approccio al pianoforte per i passeggeri, a cura dei musicisti dell’Accademia.

12 gennaio 2017