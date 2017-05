A Roma è emergenza sangue. La campagna dell’associazione del Bambino Gesù

L’iniziativa al via dal 12 maggio: cartelli dedicati al dovere civico di donare. Al 3 maggio mancavano in tutto il Lazio oltre mille unità. La sensibilizzazione tra i giovani

“Manca sangue, vieni a donare”. Questo il messaggio che dal 12 maggio circolerà sugli autobus Atac e dal 28 anche nelle principali stazioni della metropolitana, fino alla fine dell’estate. A lanciare la campagna di sensibilizzazione, su tutto il territorio della Capitale, è l’Associazione dei donatori di sangue dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che mette al centro il «dovere civico di donare». Il sangue manca in tutto il Lazio: negli ultimi 12 mesi, informano, la carenza non ha conosciuto pause nemmeno durante il periodo natalizio, tradizionalmente portatore di tanti donatori nei Centri trasfusionali. L’ultimo report del Centro regionale sangue del 3 maggio evidenzia una carenza di oltre mille unità di sangue in tutta la Regione. Eppure, sottolinea il vice presidente dell’Associazione Paolo Cerino, «donare il sangue non è un gesto di beneficenza ma un vero dovere civico cui sono tenuti tutti gli uomini e le donne maggiorenni in buona salute».