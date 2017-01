A Roma un’altra vittima del freddo. Diodati: «Serve piano strategico»

La presidente di Croce Rossa romana interviene dopo il ritrovamento del corpo di una senzatetto italiana di 53 anni in zona Tor Marancia

Italiana, 53 anni. È stata trovata morta nella tarda serata di ieri, giovedì 12 gennaio, nella roulotte in cui viveva in via Santa Petronilla, zona Tor Marancia. Sul corpo nessun segno di violenza. Secondo un primo esame del medico legale, sarebbe morta per cause legate alle basse temperature dei giorni scorsi. Morta a causa del freddo. Per la presidente di Croce Rossa di Roma Debora Diodati si tratta di una notizia «drammatica». Quelle di questi giorni, dichiara, «sono ore di intensa attività per tutti i volontari che stanno cercando di dare aiuto a chi vive per strada. Croce Rossa di Roma sta letteralmente battendo il territorio romano ma le situazioni estreme sono tante».

Il pensiero della presidente di Croce Rossa romana va ai senza dimora che vivono nelle zone più periferiche e a quanti non riescono a raggiungere neanche le stazioni metro aperte di notte. «Serve un piano strategico di sinergia tra istituzioni e volontariato, servono più posti di ricovero dislocati sul territorio e non solo in centro. Con le nostre unità di strada – prosegue Diodati – stiamo fornendo anche un presidio itinerante di assistenza sanitaria». Proprio grazie a queste unità alcune sere fa è stato possibile prestare soccorso a un uomo con un malore grave, portato immediatamente in

ospedale. «Anche stasera saremo alla Stazione Termini e in altre zone della città, mentre anche i cittadini romani e le associazioni stanno contribuendo donando coperte e altro». Per Diodati però «la situazione dei senza dimora non può essere trattata come un’emergenza di stagione. Occorre fare un piano strategico di azione».

Per la stessa ondata di maltempo che ha ucciso la donna italiana, un altro clochard è deceduto all’inizio di genniao a Latina, davanti a una chiesa, ma anche il 2016 si era chiuso con la morte di una senzatetto polacco di 58 anni, Grzegor Sieja, tra le case popolari del Trullo. Ora, con l’arrivo di una nuova ondata di gelo, si teme per la salute dei 3mila senzatetto che vivono in strada a Roma.

13 gennaio 2017