A Trastevere Francesco inaugura la sede di Scholas Occurrentes

Si recherà nel pomeriggio di venerdì 9 giugno a Palazzo San Callisto. La fondazione mira a promuovere la scuola nel Terzo Mondo

Domani pomeriggio, 9 giugno, il Papa andrà a Trastevere per inaugurare la nuova sede romana di Scholas Occurrentes, l’organismo che promuove le scuole popolari nelle favelas del Terzo Mondo. Fu proprio Bergoglio, quando era arcivescovo di Buenos Aires, a fondare l’associazione che nel tempo ha acquisito lo statuto di Fondazione Vaticana. Non a caso, si è scelto di stabilire la sede romana in una zona extraterritoriale; quella di Palazzo San Callisto a Trastevere.

Le scuole per il dialogo (o per l’incontro) sono ormai diffuse in quindici paesi. A coordinare il progetto è il teologo argentino José Marìa Del Corral. L’intento è quello di «generare un cambiamento di paradigma nel settore dell’istruzione – si legge nel sito dell’associazione – attraverso l’integrazione di comunità educative con particolare attenzione al basso reddito dall’impegno. Basandosi sulla tecnologia per la progettazione di classe mondiale con la complementazione di arte e lo sport, recuperando così il patto educativo di realizzare una società integrata e pacifica».

Quando Jorge Bergoglio era arcivescovo, le Scholas nascono sotto il nome “Escuela de Vecinos” e “Suore Scolastiche”, integrando studenti delle scuole pubbliche e privato, di tutte le religioni, al fine di educare i giovani nell’impegno per il bene comune. Per aderire al progetto è sufficiente che il direttore di un istituto scolastico si accrediti su www.scolasoccurrentes.org, impegnandosi a condividere con gli altri le finalità della fondazione.

8 giugno 2017