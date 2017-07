A Villa Nazareth 26 borse di studio per «giovani di talento»

Per presentare le domande c’è tempo fino al 20 luglio. Il vice presidente monsignor Celli: «Ci caratterizza l’offerta di una proposta formativa di ispirazione cristiana»

«La scoperta, la valorizzazione e la cura del talento di giovani dotati intellettualmente e desiderosi di impegnarsi ma provenienti da famiglie economicamente disagiate». Il vice presidente monsignor Claudio Maria Celli definisce così la missione del Collegio universitario Villa Nazareth, l’istituto della Fondazione Comunità Domenico Tardini onlus, presieduta dal cardinale Achille Silvestrini, che ha sede a Roma. Il collegio ospita studenti, dottorandi e specializzandi, e «sostiene» dieci studenti non residenti coinvolti nel suo percorso. Anche quest’anno, come già nel 2016, spiega Celli, vice presidente esecutivo sia della Fondazione che di Villa Nazareth, «la Fondazione stanzia 26 borse di studio per giovani che abbiano conseguito o conseguiranno il diploma di scuola superiore o la laurea triennale di primo livello nella sessione estiva-autunnale del 2017 con un eccellente curriculum di studi, le cui famiglie, per condizione socioeconomica e culturale, non siano in grado di sostenerli negli studi».

Per presentare le domande c’è tempo fino al 20 luglio. Il bando prevede 16 borse di studio per neodiplomati/e, neolaureati/e in lauree di primo livello e laureandi/e nella sessione autunnale per l’ammissione a titolo gratuito nella residenza maschile (9 posti, di cui 3 riservati ai partecipanti al bando Inps per collegi universitari) e nella residenza femminile (7 posti, di cui 3 riservati ai partecipanti al bando Inps per collegi universitari) del collegio universitario“Villa Nazareth. I destinatari del bando Inps sono i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione. Altre 10 borse di studio in contributi finanziari e servizi sono previste per studenti e studentesse che frequentano corsi universitari su tutto il territorio nazionale. Per concorrere occorre un Isee non superiore a 23mila euro e un Ispe non superiore a 50mila.