AbitareleFrontiere, “in viaggio” con la Fuci

Al via la campagna di comunicazione in vista della Settimana dell’Università a marzo e il 65mo Congresso nazionale a Pavia e Vigevano

Con l’Hashtag #AbitareleFrontiere, la Fuci dà il via a un “viaggio” che sarà intrapreso nelle prossime settimane tramite due appuntamenti: la settimana dell’Università, che si svolgerà dal 20 al 26 marzo e il 65mo Congresso Nazionale in programma dal 4 al 7 maggio a Pavia e Vigevano. La Settimana dell’Università affronterà i salienti temi del merito e della valutazione della qualità della ricerca, mentre il Congresso avrà come tema il Mediterraneo, nella sua estensione culturale, storica, umanitaria e politica. A legare questi due momenti è proprio l’immagine della “Frontiera”.



L’idea comunicativa di creare un vero “viaggio federativo” inizierà con il far vivere e conoscere il proprio ambiente, l’Università, per poi aprirsi al “mare” di tutto il mondo universitario, di cui ogni ateneo è parte fondamentale, fino ad arrivare a guardar fuori, verso l’intera società e ai suoi confini. «Si conosceranno così – si legge in un comunicato – i luoghi di Camerino e la sua Università, come città rappresentante di tutti gli eventi di gruppo previsti per la Settimana dell’Università, e i luoghi di Pavia e Vigevano, quest’anno custodi degli importanti momenti federativi e delle riflessioni che nasceranno nel prossimo Congresso Nazionale».

13 marzo 2017