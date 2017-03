Acqua: risorse limitate per un bambino su 4 entro il 2040

Rapporto Unicef nella Giornata mondiale: accesso difficile per 663 milioni di persone; oltre 800 i piccoli under 5 che muoiono ogni giorno per diarrea. “Stress idrico” per 36 Paesi

Quasi 600 milioni di bambini, 1 su 4 nel mondo, entro il 2040 vivranno in aree con risorse idriche estremamente limitate: lo denuncia un nuovo rapporto “Thirsting for a Future: Water and children in a changing climate” dell’Unicef, lanciato oggi, 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Lo studio analizza le minacce per le vite e il benessere dei bambini causate dall’esaurimento di fonti di acqua sicura e dai cambiamenti climatici, che amplieranno questi rischi negli anni a venire. Secondo il rapporto, circa 663 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a fonti adeguate di acqua, 946 milioni di persone defecano all’aperto, oltre 800 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno per diarrea causata da acqua e servizi igienico-sanitari non adeguati; le donne e le bambine impiegano globalmente 200 milioni di ore ogni giorno per raccogliere acqua. «L’acqua è fondamentale, senza acqua niente può crescere. Nel mondo, milioni di bambini non hanno accesso ad acqua sicura: questo mette a rischio a le loro vite, minaccia la loro salute e mette a repentaglio il loro futuro. Se non agiremo subito, questa crisi continuerà ad acuirsi», sottolinea Anthony Lake, direttore generale dell’organizzazione.

Secondo il rapporto, 36 Paesi stanno attualmente affrontando alti livelli di stress idrico, questo accade quando la richiesta di acqua supera ampiamente le fonti disponibili rinnovabili. Temperature più calde, innalzamento dei livelli del mare, inondazioni sempre più frequenti, siccità e scioglimento dei ghiacci influiscono sulla qualità e la disponibilità dell’acqua e dei sistemi sanitari. La crescita della popolazione, l’aumento del consumo e una domanda maggiore di acqua, in gran parte dovuta all’industrializzazione e all’urbanizzazione, stanno esaurendo le risorse idriche in tutto il mondo. I conflitti in tante parti del pianeta stanno mettendo a rischio l’accesso all’acqua sicura per i bambini. «Tutti questi fattori – sottolinea il rapporto – stanno costringendo i bambini a utilizzare acqua non sicura, che li espone a malattie potenzialmente mortali come il colera e la diarrea. Molti bambini in aree colpite da siccità spendono ogni giorno diverse ore per raccogliere l’acqua, sottraendo questo tempo alla scuola. In particolare, le ragazze sono più esposte ad attacchi durante questi periodi di tempo». I bambini più poveri e vulnerabili saranno quelli colpiti più duramente dall’aumento dello stress idrico, dato che sono milioni i bambini che vivono in aree con scarso accesso ad acqua pulita e servizi igienico-sanitari.

Le raccomandazioni. Nei prossimi anni i governi devono pianificare interventi di modifica relativi alla disponibilità e alla richiesta d’acqua; questo significa dare maggiore priorità all’accesso ad acqua sicura dei bambini più vulnerabili rispetto ad altre necessità legate all’acqua, per ottenere risultati più efficaci a livello sociale e sanitario; i rischi climatici dovrebbero essere inseriti in tutte le politiche e i servizi relativi all’acqua e al settore igienico-sanitario, e gli investimenti dovrebbero essere mirati alle popolazioni a più alto rischio; le aziende devono lavorare con le comunità per prevenire contaminazioni ed esaurimento delle fonti d’acqua sicura; le comunità dovrebbero trovare nuovi modi per diversificare le fonti d’acqua e ampliare la capacità di reperire acqua in sicurezza.

22 marzo 2017