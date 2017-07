Acs: a Lampedusa 500 Bibbie in inglese, arabo e francese

La pubblicazione di Aiuto alla Chiesa che soffre dedicata ai bimbi migranti sbarcati nell’isola. L’associazione: «In aumento i cristiani in fuga dalla persecuzione»

Sui barconi che trasportano migranti in fuga verso le coste europee, spinti dalla guerra e dalla miseria quando non dalla persecuzione, non è raro ritrovare, insieme a quel che resta di vite distrutte, anche delle Bibbie. Simboli di una fede che rappresenta, a volte, l’unico conforto, in un viaggio che può durare qualche giorno o qualche mese. Non ci sono cifre ufficiali, ma le ong impegnate nell’accoglienza registrano un «netto aumento» tra i migranti di cristiani in fuga dalla persecuzione, fanno notare Alfredo Mantovano e Alessandro Monteduro, rispettivamente presidente e direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre. Ed è proprio pensando ai lunghi periodi che li attendono nei centri di accoglienza, «assolutamente privi di sostegno spirituale, i grandi come i bambini», che la fondazione ha deciso di inviare a Lampedusa, approdo di migliaia di migranti, 500 Bibbie del Fanciullo in inglese, arabo e francese.

«Siamo rimasti molto colpiti dall’appello del parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra – spiegano -, che ha chiesto di donare delle Bibbie ai migranti giunti sull’isola. Noi abbiamo voluto far dono della Parola di Dio ai più piccoli, sempre più spesso vittime in ragione di una fede, quella cristiana, che non hanno avuto ancora il tempo di fortificare». La Bibbia del Fanciullo è una bibbia illustrata contenente una selezione di testi delle Sacre Scritture adattati per facilitarne la comprensione. Il piccolo volumetto rosso è nato nel 1979 per iniziativa del fondatore di ACS, padre Werenfried van Straaten, che desiderava «portare la Parola di Dio a tutti i bimbi del mondo, anche a quelli tanto poveri da non potersi permettere nemmeno un libro».

Da allora la Bibbia del Fanciullo è stata pubblicata in oltre 55 milioni di copie e tradotta in 187 lingue. «Lo scorso anno – ricordano Mantovano e Monteduro – abbiamo fatto dono a Papa Francesco di una copia della Bibbia del Fanciullo nelle lingue di tutti Paesi da lui visitati durante il suo pontificato. Oggi, donando le bibbie ai bambini giunti a Lampedusa, vogliamo offrire loro il conforto della Parola di Dio anche nella desolazione dei campi di accoglienza. E leggendo le scritture in una lingua che conoscono, potranno fortificare la loro fede e prepararsi a vivere la loro vita».

4 luglio 2017