Acting EurHope, la summer school dell’Europa del domani

Promossa dall’Istituto Toniolo dell’Azione Cattolica italiana in collaborazione con Caritas italiana, Focsiv e Missio, partirà il prossimo 18 luglio

«Abbiamo da poco celebrato la festa dell’Europa, con l’anniversario della storica Dichiarazione di Schuman. Un’Europa della solidarietà e non degli egoismi nazionali. Un’Europa che di fronte alle tentazioni delle spinte nazionaliste sa ribadire le ragioni per le quali solo se si resta uniti è possibile far fronte agli effetti distorti della globalizzazione e garantire la più ampia tutela dei diritti fondamentali della persona umana». È quanto afferma l’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” dell’Azione cattolica italiana che, in collaborazione con Caritas Italiana, Focsiv e Missio, propone per la prossima estate una Summer School dal titolo “Acting EurHope”.

Le date sono 18-21 luglio e la scuola di formazione si terrà a Roma (presso la Domus Mariae, via Aurelia 481). La Summer School «nasce con l’obiettivo di fornire un contributo originale all’attuale dibattito sul futuro del vecchio Continente e alle concrete possibilità di proseguire e rilanciare il progetto politico originario dell’Unione». Ai partecipanti all’esperienza formativa, prevalentemente giovani e adulti italiani e di altri Paesi europei aderenti al Fiac (il Forum internazionale dell’Ac), sarà richiesto di contribuire alla redazione di un Manifesto per l’Europa – “Our EurHope”. Tra le prime adesioni all’iniziativa quelle di Maurizio Ambrosini, Paolo Beccegato, Vincenzo Buonomo, Sandro Calvani, Ugo De Siervo, Luca Jahier, Enrico Letta, Giuseppina Paterniti, padre Giuseppe Riggio, Giuseppe Tesauro, Ugo Villani.

12 maggio 2017