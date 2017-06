Ad Amatrice arriva la prima lavanderia mobile in Italia

Frutto della collaborazione tra Whirpool e Croce Rossa, il veicolo verrà poi impiegato in attività di sostegno per persone senza fissa dimora del Lazio

Sarà impiegata nelle zone più isolate del Centro Italia, le stesse colpite dal terremoto, la nuova lavanderia mobile dotata di lavatrici e asciugatrici. Frutto della collaborazione tra Whirpool e Croce Rossa Italiana, la lavanderia mobile è stata presentata questa mattina, 9 giugno, nella sede di Croce Rossa del Lazio. Una volta completato il proprio compito nelle zone terremotate, la vettura sarà impiegata in attività di sostegno per le persone senza dimora di tutta la regione, pronta ad essere utilizzata per le eventuali emergenze future.

Il veicolo è stato realizzato grazie ad una donazione complessiva di Whirlpool in favore di CRI di 170.000 euro, raccolti con il contributo dei dipendenti Whirlpool in Italia che, attraverso il payroll giving, hanno aderito con entusiasmo all’invito dell’Azienda e donato parte del proprio salario a sostegno delle attività della Croce Rossa Italiana. I fondi così raccolti, pari a 85.000 euro, sono stati raddoppiati da Whirlpool secondo il principio del matching gift.

«Con questo progetto si rinnova il nostro impegno in attività tese a rispondere ai bisogni e alle aspettative della comunità dove operiamo. Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con la Croce Rossa Italiana, un’eccellenza di volontari e professionisti al servizio dei cittadini – ha dichiarato Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea. «La risposta dei nostri dipendenti è stata straordinaria: ci auguriamo che anche grazie al nostro supporto sia possibile contribuire alla ricostruzione della quotidianità familiare delle comunità colpite».



«L’impegno di Croce Rossa Italiana è da sempre essere al servizio delle persone in difficoltà, fornendo un aiuto concreto sia per le grandi, sia per le piccole questioni. È grazie al lavoro fatto in questi anni, che grandi realtà come Whirlpool hanno deciso di fornire il loro prezioso contributo» ha aggiunto Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana. «Voglio personalmente ringraziare chi ha deciso di donare una parte del proprio stipendio per la realizzazione di questo straordinario veicolo – ha sottolineato Rocca- che sarà utile per le popolazioni colpite dal sisma e permetterà anche in futuro alla Croce Rossa di rispondere in maniera ancora più capillare a ogni esigenza riscontrata sul territorio nazionale».

