Ad Assisi la preghiera delle religioni per la pace

Uniti nel ricordo ma con l’impegno di conoscersi e dialogare sempre di più per costruire insieme un mondo di pace. È questo il messaggio lanciato dagli esponenti delle diverse religioni presenti nella città del Poverello in occasione del 31mo anniversario dello Spirito di Assisi. I capi religiosi unitamente ai molti partecipanti all’incontro di preghiera di ieri sera, 26 ottobre, si sono ritrovati di fronte al santuario della Spogliazione per avviare il pellegrinaggio verso la sala frate Elia del Sacro Convento.



Pellegrinaggio aperto da tre esponenti religiose femminili (Corinna Mühlstedt, teologa e giornalista luterana; Swamini Hamsananda Ghiri, vice-presidente Unione induista italiana; Maria Augusta Favali, fede Bahà’ì) che hanno acceso la lampada della pace poi passata di mano a tutti gli altri esponenti religiosi.

Prima di avviare il corteo religioso, il vescovo della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, parlando del santuario della Spogliazione e ricordando il gesto compiuto da Francesco ha precisato che «questo luogo è la casa di tutti. Abbiamo voluto cominciare questo percorso qui ricordando il passaggio chiave dell’esistenza di San Francesco». «Assisi – ha aggiunto – parla nella misura in cui ricomincia a parlare questo gesto di Francesco. Come credenti abbiamo il dovere di dare questa testimonianza di unità».



Parlando del significato dell’annuale incontro, alcuni esponenti delle religioni presenti (cattolici, ortodossi, ebrei, musulmani, induisti, buddisti, esponenti della fede Bahà’ì e taoisti) hanno voluto esprimere il loro pensiero su questo anniversario. Per esempio rav Joseph Levi, già rabbino capo di Firenze, ha precisato che questo incontro rappresenta «la storia dell’umanità che cerca il metodo per far regnare la pace, quindi la positività, la volontà di costruire, l’amore per l’altro e non la distruttività e l’isolamento». Il prefetto della Chiesa Taoista italiana, Li Xuan Zong ha sottolineato che «se non parliamo non ci capiamo, se non ci capiamo non ci conosciamo e se non ci conosciamo non ci possiamo amare».

Il buddista Roberto Anshin Coslovi ha precisato che «questo incontro è un ricordo importante che ha segnato una svolta nei rapporti tra le religioni». La preghiera per la pace ha concluso la prima giornata di questo anniversario che prosegue domani in mattinata presso il salone papale del Sacro Convento con il convegno dal titolo “La ricerca dell’unità nelle religioni”.

27 ottobre 2017