Ai Santi Apostoli la Messa per don Luigi Giussani

La celebrazione con il segretario Cei Nunzio Galantino, il 3 marzo, per ricordare il 12mo della morte del fondatore di Comunione e Liberazione

Sarà celebrata questa sera, venerdì 3 marzo, nella basilica dei Santi XII Apostoli alle 19.30, la Messa in occasione del 12mo anniversario della morte di don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 35mo del riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982). A presiedere la Messa monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

La Fraternità ha indicato l’intenzione di preghiera della Messa: «Chiediamo a Dio la grazia di seguire senza riserve l’invito di Papa Francesco a mendicare e imparare la vera povertà che “descrive ciò che abbiamo nel cuore veramente: il bisogno di Lui”, per vivere la vita sempre come un inizio coraggioso rivolto al domani». Inviando la lettera del Papa a tutti gli aderenti di Comunione e Liberazione, il presidente della Fraternità, don Juliàn Carròn, ha scritto: «Dio non finisce mai di stupirci. Come non essere colpiti e grati per questo regalo di un padre, che si prende così a cuore il destino dei suoi figli?».

Per ricordare i due anniversari si stanno celebrando in Italia e nel mondo diverse Messe. Sul sito di Cl l’elenco aggiornato.

3 marzo 2017