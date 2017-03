Al Bioparco la prima mostra sulla cacca

Trae origine dal libro della zoologa inglese Davies con l’obiettivo di far conoscere la naturalità di questo materiale



«Gli ippopotami ci nuotano dentro, i bradipi si tengono in contatto attraverso di essa. E la maggioranza degli adulti preferisce non parlarne! Che cos’è? La cacca! Probabilmente la cosa più utile sulla Terra». Al Bioparco di Roma illustrano così il tema della mostra inaugurata oggi e chiamata, senza troppi giri di parole, “La cacca: storia naturale dell’innominabile”. Dieci sezioni interattive in cui si trovano installazioni tridimensionali e modelli realistici, fra cui due dinosauri con escrementi fossili. E poi la “cacca machine”, una macchina didattica che illustra il processo digestivo a partire dal cibo ingerito.

«La mostra trae origine dall’omonimo libro della zoologa inglese Nicola Davies – spiega Federico Coccìa, presidente della Fondazione Bioparco di Roma – e ha l’obiettivo di far conoscere, in maniera divertente, la naturalità di questo materiale da molteplici punti di vista, a partire da quello fisiologico per arrivare a quello naturalistico ed ecologico, con un filo conduttore: la cacca è vita, ovvero, senza la cacca degli animali non ci sarebbe terra fertile e quindi non ci sarebbero gli alberi, l’ossigeno, il cibo… non ci sarebbe la vita».

La rassegna è in doppia lingua, italiano e inglese, e pensata con un linguaggio e una grafica a misura di bambino, ma sarà di sicuro interesse anche per gli adulti. «Consente infatti di apprendere – sottolineano dal Bioparco – che ben pochi altri materiali si prestano a una simile varietà di utilizzi. La cacca infatti è fonte di cibo, è mezzo di comunicazione, di identificazione, è combustibile, è materiale da costruzione, fertilizzante, nascondiglio».

Gli escrementi dei diversi animali, insomma, sono studiati sotto ogni punto di vista, mettendo in evidenza il processo di digestione a partire dai cibi mangiati, con le differenze tra erbivori e carnivori. E ancora, il ruolo di questi rifiuti per la comunicazione: «Gli escrementi hanno un ruolo fondamentale nel linguaggio degli animali, che la usano per delimitare il territorio, per comunicare la disponibilità sessuale o per segnalare la propria presenza». Infine i suoi utilizzi per le specie animali, uomo incluso, che la utilizza come combustibile o fertilizzante.

Mostra: “La cacca: storia naturale dell’innominabile”

Bioparco di Roma – Sala degli elefanti

Aperta dal mercoledì alla domenica e i festivi dalle ore 11.00 a chiusura parco.

Costo biglietto: tariffa unica € 2,00.

Gratis per i bimbi di altezza inferiore a 1 metro

16 marzo 2017