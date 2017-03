Al Borgo Ragazzi si inaugura la scuola di ristorazione

Ristrutturato un nuovo spazio per poter accogliere i tanti studenti che ne hanno fatto richiesta: allestite 3 cucine professionali

Sarà inaugurata mercoledì 12 aprile, al Centro di formazione professionale del Borgo Ragazzi Don Bosco (via Prenestina 468), la Scuola di ristorazione; uno dei corsi erogati dall’associazione Cnos Fap Regione Lazio. Viste le numerose richieste da parte dei giovani del territorio è stato individuato e ristrutturato un nuovo spazio per poter accogliere il maggior numero di studenti possibile. Sono state inoltre allestite 3 cucine professionali dove è possibile lavorare sul postazione personali ed avere piani di lavoro individuali per cui, a rotazione, i ragazzi possono lavorare ed apprendere al meglio le tecniche di ristorazione.

31 marzo 2017