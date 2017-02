Al Campus Bio-Medico un corso per familiari di pazienti cronici

Formazione teorico-pratica avviata in occasione della Giornata mondiale del malato. L’obiettivo: fornire una “cassetta degli attrezzi” per la quotidianità



Ha preso il via in occasione della Giornata mondiale del malato, celebrata l’11 febbraio, la quinta edizione del corso di formazione teorico-pratica per caregiver organizzata dall’Università Campus Bio-Medico. Destinatari: i familiari che prendono in carico un congiunto con particolari fragilità legate al suo stato di salute. Si tratta, spiegano dal Campus, di figure «sempre più centrali nelle attività sanitarie di supporto a pazienti con patologie croniche, specie se fortemente invalidanti».

L’obiettivo, chiariscono gli organizzatori, è «fornire al familiare caregiver una “cassetta degli attrezzi” teorico-pratica adeguata con cui affrontare le quotidiane difficoltà a cui va incontro nell’aiuto al proprio caro malato, mettendolo in grado di assumere su di sé molteplici funzioni e carichi di fatica tanto fisica che psicologica, senza dimenticare l’impatto dato dal forte coinvolgimento affettivo». Proprio per questo, chiarisce la direttrice dei servizi infermieristici del Policlinico universitario Daniela Tartaglini, «vengono forniti a tutti i partecipanti elementi di sostegno psicologico, orientamento ai servizi sul territorio, ma anche percorsi di educazione alla salute per se stessi e per il familiare».

Dal 2011 a oggi, il Centro di ascolto “VoiNoi” del Policlinico universitario, che co-promuove l’iniziativa, ha preso in carico quasi 2mila famiglie fragili, «con una percentuale superiore al 90% di familiari intervistati – spiegano i promotori – che hanno avuto un’impressione “ottima” sull’efficacia degli insegnamenti ricevuti e più dell’80% degli intervistati che si ritiene “soddisfatto” rispetto alla propria qualità della vita, al termine del percorso terapeutico e formativo, nonostante l’intenso carico assistenziale che deve soddisfare».

13 febbraio 2017