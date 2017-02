Al Gemelli l’Ipse Center per migliorare la formazione

La struttura sarà inaugurata dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzn. Riproduce le situazioni più critiche per il personale

Una struttura di eccellenza situata all’interno del Policlinico Gemelli, in grado di ricreare, in ambienti che riproducono fedelmente le differenti realtà cliniche, le situazioni più critiche che il personale sanitario vive nelle attività quotidiane. Si tratta dell’Ipse Center, il Centro di avanguardia per la simulazione ad alta fedeltà e per la formazione basata sull’esperienza. Sarà inaugurato il prossimo 23 febbraio (11.30) alla presenza del ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Tra gli obiettivi dell’Ipse Center ci sono l’aggiornamento, la formazione e il training del personale per migliorare gli standard di sicurezza in sanità. Le metodologie didattiche si baseranno su tutte le forme di simulazione tecnologicamente più avanzate e su tecniche di apprendimento basate sull’esperienza clinica, di cui la metodologia Cell rappresenta «una novità di avanguardia a livello internazionale» dicono dal Gemelli.

17 febbraio 2017