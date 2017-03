Al Gemelli un Open Day per l’igiene orale

Porte aperte, sabato 18 marzo, dalle 9 alle 14 all’ambulatorio di Clinica odontoiatrica per visite e trattamenti di pulizia professionale, in collaborazione con Unid

Visite gratuite e trattamenti di igiene dentale, per adulti e bambini. Domani, sabato 18 marzo, la Clinica odontoiatrica del Policlinico Gemelli (quinto piano, Ala D), apre le porte per un singolare Open day tutto dedicato alla bocca e alla sua salute. Dalle 9 alle 14, gli specialisti del policlinico in collaborazione con l’Unione nazionale igienisti dentali (Unid) offriranno senza prenotazioni le loro consulenze professionali, con l’obiettivo di fare prevenzione ed educazione sanitaria in tema di patologie odontoiatriche e malattie a esse correlate, per il mantenimento della salute del cavo orale e una corretta igiene orale.

«Dalla bocca e dai denti dipende molta parte della nostra salute complessiva: tenere la bocca in salute significa tenere lontane possibili infiammazioni, possibili attacchi di germi e batteri che possono degenerare in patologie», spiega Antonio D’Addona, promotore dell’iniziativa e responsabile della chirurgia odontostomatologica e implantologica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli. Tra le più importanti, la paradontite: una patologia infiammatoria dei tessuti di supporto del dente (osso e gengive, «causata dai batteri orali, presenti sulla superficie dei denti e nel solco gengivale. Questa condizione – prosegue D’Addona – può provocare una risposta infiammatoria sistemica e, in combinazione con la sua condizione predisponente, la gengivite, è l’infezione cronica più comunemente riscontrabile nell’uomo».

La malattia parodontale, prosegue il medico, è riconosciuta come fattore aggravante e rischio di patologie e condizioni sistemiche anche gravi quali le malattie cardiovascolari, il diabete mellito, l’obesità, il parto pretermine e l’Alzheimer. «Molti studi hanno associato la parodontite a patologie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus cerebrale. Fra le due patologie sono stati trovati possibili collegamenti, in particolare batteri tipici della parodontite tramite il circolo sanguigno che possono diffondere l’infezione batterica e provocare reazioni cardiovascolari». Di qui il consiglio, per i pazienti cardiopatici, di «effettuare un’igiene domiciliare scrupolosa e regolare ed effettuare controlli periodici dal dentista per mantenere la carica batterica sotto controllo».

Domani, nell’ambulatorio del policlinico, medici odontoiatri e igienisti dentali illustreranno come usare correttamente lo spazzolino, il filo interdentale e lo scovolino, oltre a dare indicazione per una corretta alimentazione «che – spiega Domenico Tomassi, coordinatore del corso di laurea in Igiene dentale dell’Università Cattolica di Roma – associata all’igiene orale rappresenta il modo più efficace di prevenire la carie e a salvaguardare la salute dei denti».

Per informazioni: igident@rm.unicatt.it, tel: 06.30154079.

17 marzo 2017