Al “Guido Reni District” Alice e il Cappellaio Matto

Il mondo di Lewis Carrol ricreato in un “show immersivo” per i bambini di ogni età. Su grandi schermi animate le illustrazioni originali

Seduti su cuscini a forma di fungo, i bambini ascoltano rapiti la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Guardano le immagini scorrere sugli schermi giganti che li circondano. Ma ecco che nella sala arrivano la Lepre di Marzo e il Cappellaio Matto, con tazze e teiera: è l’ora del the. E i piccoli si si fanno intorno ai due strani personaggi, stavolta in carne e ossa.

È una vera e propria immersione nel mondo creato da Lewis Carrol “The Adventure of Alice”, in programma al Guido Reni District (via Guido Reni, 7). Non una semplice mostra, ma uno “show immersivo”, come si legge sul sito internet dedicato all’iniziativa, sul quale è anche possibile acquistare i biglietti: www.aliceroma.it.

“Alice nel Paese delle Meraviglie” prende vita in uno spazio di mille metri quadri, grazie alla tecnologia Sensory4: su grandi schermi vengono animate le illustrazioni originali di Jonh Tenniel, mentre la voce di Ennio Coltorti legge i brani di Carrol. Quarantacinque minuti di racconto per avvicinare i bambini al piacere della lettura e a una delle più straordinarie storie della letteratura, mentre alcuni attori contribuiscono a rendere più vivace il racconto.

E poi, dopo questa immersione totale nella storia, un grande spazio a disposizione per giocare e scatenarsi, con labirinto e costruzioni di gomma ad altezza bambino. Conclude il percorso il bar del Cappellaio Matto, con dolci e bevande a tema.

23 gennaio 2017