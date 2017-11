Al Parco della Musica il festival dedicato all’economia

Dal 17 novembre al 19 “Economia come”, una tre giorni per avvicinare al grande pubblico una disciplina sempre più in primo piano, illustrando fatti oscuri per i non addetti ai lavori

Arriva il primo festival romano dedicato all’economia, all’Auditorium Parco della Musica dal oggi, 17 novembre a domenica 19. “Economia come”, tre giorni per avvicinare al grande pubblico la disciplina del momento, sempre più in primo piano, illustrando fatti e concetti trattati quotidianamente dai media ma spesso oscuri per i non addetti ai lavori. Incontri con imprenditori, economisti, giornalisti economici, esperti di innovazione. Il target: studenti, insegnanti, amministratori pubblici e chiunque voglia approfondire temi come globalizzazione, hi-tech, nuovi modelli di business e organizzazione del lavoro.

Ventisei gli appuntamenti in programma (ingresso gratuito fino a esaurimento posti), articolati in diversi format, sempre con particolare attenzione agli scenari italiani. Le aree tematiche: “Grandi interviste” (politici e manager italiani che rispondono a giornalisti), “Frontiere” (i nuovi mercati, dove si sviluppano e cosa chiedono), “Storie” (i big dell’impresa e delle istituzioni che raccontano la loro esperienza e loro idea d’Italia), “Dialoghi” (tra voci diverse su argomenti attuali e controversi), “Visioni” (lezioni di esperti in discipline non economiche che analizzano, da un punto di vista “altro”, questioni cruciali per l’economia e l’impresa).

