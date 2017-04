Al Poliambulatorio Caritas una reliquia di Giuseppe Moscati, il medico santo

Appuntamento il 6 maggio: la Messa con il direttore monsignor Feroci, quindi un incontro moderato da don Andrea Manto (Pastorale sanitaria)

La reliquia maggiore di Giuseppe Moscati fa tappa a Roma. Più precisamente, al Poliambulatorio Caritas di via Marsala. L’appuntamento è per sabato 6 maggio: nell’ambito della Peregrinatio romana della reliquia, è previsto alle 9 l’arrivo nei locali del Poliambulatorio, quindi, alle 9.15, la celebrazione eucaristica presieduta dal direttore della Caritas diocesana Enrico Feroci. Al termine, un momento di approfondimento sul tema “La carità e la cura: l’insegnamento di Giuseppe Moscati, il medico santo”. Introduce e modera don Andrea Manto, sacerdote e medico, direttore del Centro diocesano per la pastorale sanitaria. Intervengono come relatori padre Alessandro Piazzesi, responsabile del culto a san Giuseppe Moscati, e Pasquale Bellotti, medico e volontario della Caritas di Roma. Alle 13 poi la preghiera conclusiva e la partenza della reliquia.