Al Seraphicum, aspettando il Natale con i Magi

Al via un breve ciclo di incontri biblici, in programma dal 2 al 16 dicembre. Relatore: fra Germano Scaglioni, docente di Nuovo Testamento. Appuntamento alle ore 16. Ingresso libero

Prende il via domani, sabato 2 dicembre, il breve ciclo di incontri in preparazione al Natale organizzato al Seraphicum da fra Germano Scaglioni, docente di Nuovo Testamento. “Mendicanti del Cielo. I Magi e il Natale”: questo il tema dell’iniziativa. A fare da filo conduttore, la figura dei Re Magi. Il programma infatti prevede tre meditazioni, tutte a cura di fra Scaglioni: la prima, il 2 dicembre, è dedicata al tema “Abbiamo visto sorgere la sua stella”; il 9 dicembre la seconda, su “Dov’è il re dei Giudei”; ultimo appuntamento il 16 dicembre, con una meditazione su “Un’altra strada”.

Per spiegare la scelta di parlare del Natale attraverso i Magi, fra Scaglioni prende a prestito le parole dell’arcivescovo Bruno Forte: «Fra i personaggi del Natale ce ne sono alcuni che il racconto evangelico ci presenta con un’aura di particolare fascino e di mistero: i Magi. In questi uomini venuti da lontano, pellegrini nella notte guidati da una stella, mi sembra sia possibile vedere la ricerca del nostro cuore inquieto: essi ci rappresentano tutti, o almeno coloro fra noi che sono disposti a vivere l’esistenza non come resa all’evidenza finale della morte, ma come esodo, cammino verso la luce che viene dall’alto».

L’appuntamento, in tutte e tre le date, è alle 16, nella sede del Seraphicum, all’angolo tra via del Serafico e via Laurentina. L’ingresso è libero. Per informazioni: tel. 06.515031, email press.seraphicum@gmail.com.

1° dicembre 2017