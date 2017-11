Al via il Festival internazionale di musica e arte sacra

Si inaugura come consuetudine nella basilica di San Pietro, sabato 4 novembre, la XVI edizione del Festival internazionale di musica e arte sacra, in programma fino a venerdì 10, promosso dalla Fondazione Pro musica e arte sacra. Alle 16 tornano per la quinta volta, sempre applauditi dal pubblico, i complessi giapponesi dell’Illuminart Philharmonic Orchestra con il suo Coro, diretti da Tomomi Nishimoto. Prima della celebrazione eucaristica i complessi giapponesi eseguiranno, come “Elevazione spirituale”, la Messa dell’Incoronazione K 317 di Mozart. A seguire la celebrazione della Messa presieduta dal cardinale Angelo Comastri. In serata, alle 21, ci si sposta alla basilica di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio per il secondo appuntamento della giornata d’apertura del Festival.

Quasi 700 gli artisti coinvolti in questa edizione della rassegna, provenienti da Giappone, Stato della Città del Vaticano, Germania, Federazione Russa, Austria e Italia. L’evento più atteso: il concerto che come ogni anno i Wiener Philharmoniker – orchestra in residence del festival fin dalla prima edizione – offrono alla città di Roma. L’appuntamento è per lunedì 6 novembre nella basilica di San Paolo fuori le Mura, con musiche di Mozart e Pergolesi. Per informazioni e per conoscere il programma dettagliato: www.festivalmusicaeartesacra.net.

2 novembre 2017