Al via i saldi invernali. Negozi aperti nel weekend lungo

In tutta la regione Lazio dureranno 6 settimane. La giornata clou per gli acquisti è prevista per il 6 gennaio. Sempre meglio conservare gli scontrini

Negozi aperti e saldi ufficialmente al via. Il 5 gennaio iniziano le sei settimane previste dal calendario regionale delle vendite sottocosto. Secondo Confesercenti sono 14,6 milioni le famiglie italiane che si preparano ad acquistare nei saldi: oltre un italiano su due (il 58%) si dichiara interessato a queste vendite, nella stragrande maggioranza dei casi (il 62% di chi farà acquisti) puntando all’abbigliamento. Secondo l’associazione dei commercianti, i saldi invernali possono valere quasi 5 miliardi di acquisti, per una spesa media a famiglia di 337 euro.

Semplici le regole da rispettare, come quella – per i commercianti – di esibire accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso praticato. Può capitare poi di voler sostituire la merce che dovesse risultare difettosa. È possibile farlo a una condizione: aver conservato il relativo scontrino che andrà presentato al negoziante con la merce da restituire.

La giornata con il maggior numero di acquisti è prevista, com’è facile intuire, all’Epifania. Il 6 gennaio, come accade ormai da anni, i centri commerciali e i negozi di Roma resteranno aperti, osservando orari che faciliteranno gli acquisti. I consumi saranno spinti quest’anno, almeno è questa la speranza dei commercianti, dal fine settimana lungo, primo vero “ponte” del 2017.

5 gennaio 2016