Al via il Concorso Ippico di Piazza di Siena

Giunto all’85ma edizione, quest’anno propone un mix tra tradizione e novità. Chiuderà il carosello del Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo

Mix tra tradizione e novità quest’anno al Concorso Ippico internazionale di piazza di Siena in programma dal 24 al 28 maggio. Da questa edizione, l’85ma, piazza di Siena entra a far parte della serie di grandi eventi organizzati dal Coni in joint venture con le federazioni sportive nazionali, in questo caso con la Federazione italiana sport equestri. In programma dieci gare, di cui le più attese sono la Coppa delle Nazioni (venerdì 26 maggio), la categoria a barrage Premio piazza di Siena-Intesa Sanpaolo, la Sei Barriere di sabato 27, il Gran Premio Loro Piana Città di Roma di domenica 28.

Ma ecco le novità: un concorso internazionale riservato ai cavalli giovani di sette anni, una competizione esclusiva per le nuove leve del salto a ostacoli (Coppa Giovani Flash), le categorie pony (sabato e domenica), e il Master delle Associazioni, una prova a squadre riservata ai club che apre il programma delle gare mercoledì e giovedì. E poi ancora, immancabili i caroselli dei Lancieri di Montebello (sabato in serata) e il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo (domenica in chiusura). L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Con posti gratis, fino a esaurimento, anche nella magnifica tribuna Raffaello che offre una vista ineguagliabile del campo di gara.

22 maggio 2017