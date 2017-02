Al via il master in Scienze del matrimonio e famiglia

A proporlo il Pontificio istituto Giovanni Paolo II. Il corso ha durata triennale e si può frequentare part time

C’è tempo fino al 5 marzo per immatricolarsi al master del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia rivolto ai formatori e agli agenti di pastorale familiare delle Chiese locali garantendo un percorso con una struttura che propone unità di fondo fra preparazione teologica, attenzione pastorale e periodi di vita fraterna. Il Corso prevede un numero minimo di 25 iscritti; ha durata triennale, con piano di studio ciclico. Ciascun anno comporta la frequenza a tre settimane intensive (una a marzo, due a luglio). A questa si aggiunge la partecipazione ad uno stage (laboratorio pastorale) presso strutture approvate dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.



17 febbraio 2017