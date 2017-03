Al via “Let’s play”, primo festival del videogioco

Appuntamento dal 15 al 19 marzo alle vecchie officine del Guido Reni District. Giovanna Marinelli, tra gli ideatori: «Opportunità anche didattica»

Le vecchie officine del Guido Reni District ospitano, dal 15 al 19 marzo, Let’s Play, il primo festival del videogioco in Italia. Trentamila metri quadri di spazi dedicati a incontri, tornei, workshop, alla presenza di Istituzioni, big del settore, youtuber e appassionati. «In questi ultimi anni – spiega Giovanna Marinelli, tra gli ideatori di Let’s Play e presidente di Q-Academy – è stato fatto tanto per raccontare le potenzialità dei videogiochi e le loro applicazioni nel quotidiano, ma non c’è ancora consapevolezza di quanto questo medium culturale sia evoluto, tanto da essere utilizzato in molti campi come, ad esempio, la didattica. Con questo evento – conclude – abbiamo voluto fare un passo avanti per portare il dibattito a un nuovo livello, mettendo istituzioni, operatori del settore e giocatori attorno a un unico tavolo».

Gli organizzatori parlano di circa 25 milioni d’italiani attivi sulle console dei videogiochi, ovvero il 50% della popolazione dai 14 anni agli over 65, senza alcuna differenza tra uomini e donne. La concentrazione maggiore si attesta nella fascia 14-24 anni (il 19,2%); al secondo posto la fascia 34-44 anni, con il 18,1% dei videogiocatori. Numeri che raccontano un settore in forte espansione, con ricadute rilevanti anche per le possibilità che si attivano sul fronte culturale e dell’educazione. Lo testimonia anche il fatturato, che nel 2015 si è assestato intorno al miliardo di euro, con una crescita del 6,9%, oltre agli incentivi di finanziamento per la produzione e la distribuzione contenuti nella recente legge su cinema e audiovisivo, che di fatto allineano l’Italia alle politiche già avviate da Francia e Regno Unito, leader in Europa in termini di mercato.

Il festival è realizzato con il sostegno della Direzione generale cinema Mibact, Miur e Regione Lazio, con il patrocinio, tra gli altri, di Unesco Italia, Anci, Centro Sperimentale di Cinematografia e Siae. Nell’ambito della rassegna, domani, giovedì 16 marzo, è in programma la consegna del Premio Drago d’Oro, evento che celebra le eccellenze del mondo dei videogiochi promosso da Aesvi (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani). Questa mattina invece, alle 11.30, spazio alla tavola rotonda sul tema “Serious Games e migranti. Il videogioco come ponte tra popoli e culture”. Al centro del dibattito, il ruolo di videogiochi e nuove tecnologie di realtà virtuale-aumentata come strumento “didattico”, per informare sulla condizione dei migranti e delle pratiche di accoglienza. Ne parlano, tra gli altri, Domenico Manzione, sottosegretario ministero dell’Interno, e François Dumont, direttore della Comunicazione di Medici senza frontiere. Nel pomeriggio invece, alle 15, si parla di “Videogioco, anzi lavoro. Profili professionali e riconoscimento delle competenze”: un quadro delle dinamiche economiche e prospettive di crescita in termini di lavoro nel settore.

Domani mattina, 16 marzo, sempre alle 11.30, ancora una tavola rotonda sul tema “Studiare è un gioco (serio)”. L’obiettivo: comprendere i punti per una possibile alleanza tra scuola e videogiochi. Tra i relatori il ministro dell’Istruzione università e ricerca Valeria Fedeli e Francesco del Sole, di Microsoft Italia. “Il videogioco fa bene al patrimonio. Una nuova frontiera per i musei e i beni culturali” è invece il titolo dell’incontro in programma per il pomeriggio, alle 15: una riflessione sulla possibilità di arricchire musei e siti archeologici grazie alle interazioni con i videogame. Ancora, alle 16.30 “Ma che bel film questo gioco. La narrazione, il cinema, i videogame”, dedicato ai punti di contatto tra cinema e videogiochi. Tra gli ospiti del talk Nicola Borrelli (Cinema Mibact), Roberto Cicutto (Istituto Luce-Cinecittà) e Tiziana Grasso (Sony Interactive Entertainment Italia).

