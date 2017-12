Al via il Natale di Salvamamme e Croce Rossa

Sarà una festa speciale quella di martedì 12 dicembre. Salvamamme e Croce Rossa hanno organizzato infatti un party con uno degli aiutanti di Babbo Natale. In via Bernardo Ramazzini 15, nel corso dell’Open day di Natale si aprirà l’officina di “Guido aggiusta-giocattoli”. Guido è un pensionato di una grande compagnia aerea che, da sei anni, rende concreti i sogni di migliaia di bambini di famiglie in difficoltà, restituendo nuova vita e rigenerando i giochi che vengono donati, spesso non funzionanti.

Con lui, a gestire la strategia della consegna, complessa, impegnativa quanto quella di Babbo Natale, ci saranno Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, e Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma. Parteciperà all’evento, schierata in supporto, una delegazione dei Gruppi sportivi di “Fiamme Oro Rugby” composta dagli atleti della squadra seniores che disputa il Campionato Nazionale di Eccellenza, sempre vicini all’associazione. Ritireranno i primi doni di Natale le famiglie storiche assistite da Salvamamme e dalla Cri Romana e altre associazioni della rete.

6 dicembre 2017