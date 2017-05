Al via “Pensare Migrante”, dedicato ad accoglienza e diritti

Appuntamento dal 5 al 7 maggio alla Città dell’Altraeconomia, organizzato da Baobab Experience: incontri e dibattiti con gruppi da tutta Europa

e associazioni, attività per le scuole e proiezioni sul tema delle migrazioni in Italia e in Europa. Tutto questo è “ Pensare Migrante “, la rassegna dedicata al tema delle migrazioni in Italia e in Europa organizzata da Boabab Experience, che parte oggi alla Città dell’Altraeconomia, in largo Dino Frisullo, organizzata da Baobab Experience. Tre giorni di incontri, fino al 7 maggio, per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, «affinché il fenomeno migratorio non sia più avvertito come un problema, ma come una risorsa che arricchisce e fa crescere il nostro Paese», spiegano gli organizzatori. «Alla drammatica gestione del fenomeno migratorio a livello nazionale ed europeo, rispondiamo incontrando gruppi di attivisti provenienti da tutta Europa, per rafforzare una rete di realtà non istituzionali che si occupano di diritti e accoglienza di profughi e migranti».