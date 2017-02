Aleppo? «Come Hiroshima senza la bomba atomica»

La denuncia del direttore dell’ospedale La Speranza, Emile Katti, raccolta da Acs Italia. Servono medicine: urgente «rimuovere l’embarago»

Emile Katti, direttore dell’ospedale La Speranza (AL Rajaa) di Aleppo, in Siria, parla da una città liberata nella quale «il numero dei feriti si è ridotto» ma la sicurezza deve ancora arrivare. Solo qualche giorno fa, racconta al telefono con i responsabili di Aiuto alla Chiesa che soffre, ci sono stati almeno 3 morti e 40 feriti: i jihadisti di al-Nusra «sono a meno di 3 chilometri da noi, a sud ovest, e lanciano razzi in un quartiere che dista 1 chilometro da noi». Parla da medico, Katti, e denuncia l’urgenza di rimuovere l’emargo, rivolgendo il suo appello ai responsabili occidentali. «Se i macchiari si guastano – spiega – non possiamo ripararli perché gli ingegneri biomedici hanno abbandonato Aleppo e non vogliono tornare a causa dei rischi. Non possiamo neanche comprarne di nuovi per la mancanza di fondi aggravata dalla svalutazione della lira siriana».

Oltre ai macchinari, mancano le medicine. «I farmaci per le patologie comuni sono disponibili, ma mancano quelli specifici per le patologie croniche gravi. Il nostro lavoro è salvare le vite – prosegue -, e non possiamo farlo se causa embargo non ci vengono garantiti gli strumenti». Non solo. Ad Aleppo manca anche l’acqua: «Da 2 mesi l’Isis ha bloccato il flusso d’acqua a metà strada fra Raqqa ed Aleppo. In città ci sono 130 pozzi statali ma non sono sufficienti. Bisogna riattivare quanto prima questo flusso, per servire i 3 milioni di aleppini». Oltre all’acqua manca anche l’elettricità: da 4 anni si usano generatori elettrici che dovrebbero essere attivati solo in caso di carenza temporanea. «Non sono progettati per un uso prolungato, per cui ogni tanto si guastano oppure esplodono». La lista dei problemi più urgenti prosegue con la mancanza di carburanti e di gasolio per il riscaldamento. «Da circa 3 settimane manca la benzina – continua il dottore -. Non c’è gasolio per il riscaldamento e da 2 mesi fa freddissimo. Qualche settimana fa le minime notturne hanno toccato -6°».

Da Aleppo Katti lancia il suo appello all’Italia: «Chiedo agli italiani di non dimenticare i fratelli siriani vittime della guerra ormai da 6 anni. Aleppo è uguale ad Hiroshima senza la bomba atomica. Molte famiglie non hanno lavoro, per cui vi chiedo di aiutare i poveri affinché possano disporre delle medicine, del cibo e di alloggi ristrutturati». Puntuale la risposta di Acs Italia, che sta mettendo a punto un progetto specifico per la città martire siriana, nella quale, dal 2011 al 2016, ha finanziato progetti per 2.458.731 euro.

