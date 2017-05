Alitalia, nominati 3 commissari. Prestito da 600 milioni per 6 mesi

Approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio. Nel collegio Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari

Su proposta del premier Paolo Gentiloni e dei ministri Pier Carlo Padoan (Economia e finanze) e Carlo Calenda (Sviluppo economico), il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti volte ad assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia. Il governo, è il commento di Gentiloni, «è intervenuto non solo su esplicita richiesta da parte dell’assemblea soci ma da parte nostra è un atto di responsabilità di chi deve assicurare alcuni servizi fondamentali». Esclusa una rinazionalizzazione «adesso e nel futuro».

Il decreto, ha spiegato Calenda, dispone un prestito ponte all’azienda di 600 milioni di euro, per la durata di sei mesi. Con il decreto è stato nominato un collegio commissariale composto da Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, per gestire l’amministrazione straordinaria. In particolare, Gubitosi si occuperà della gestione dell’azienda; Laghi dei rapporti con il governo e della parte legale; Paleari, indicato dal ministero dei trasporti, è docente universitario ed esperto di trasporto aereo, nonché presidente di Human Technopole. «Nel giro di breve tempo – le parole di Calenda – i commissari devono aprire a manifestazioni di interesse per i potenziali acquirenti, e far spendere il meno possibile soldi pubblici: 600 milioni per noi sono il massimo che potessimo fare».

