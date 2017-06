Alla Casa del Jazz è “Summertime”

La rassegna estiva torna dal 21 giugno nella sede di viale di Porta Ardeatina: un mese e mezzo di concerti, con spazio a progetti nuovi e musiche “di confine”

Un mese e mezzo di musica, tra big internazionali e sperimentazioni, dedicata al jazz: a cos’è e a cosa sta diventando. È la rassegna estiva Summertime, al via mercoledì 21 giugno alla Casa del Jazz, nella cornice del parco in viale di Porta Ardeatina 55. Si comincia proprio nel giorno della Festa della Musica, con un duplice appuntamento a ingresso libero: la proiezione di Sicily Jass – The world’s first man in jazz, di Michele Cinque, documentario su Nick La Rocca; e una maratona con docenti e allievi dei corsi Jazz Oltre, con i quali collabora il conservatorio di Santa Cecilia.

Il calendario prosegue quindi fino ad agosto: sul palco solisti di diversa estrazione, nazionalità e stile come Rita Marcotulli, che si esibisce il 24 giugno, Chris Potter il 3 luglio, il trio Paolo Damiani – Rosario Giuliani – Michele Rabbia il 10. Ancora, il 13 luglio, unica data italiana, sarà la volta di Wolfgang Muthspiel in quintetto, con, tra le altre all stars, Jeff Ballard alla batteria; con John Scofield invece il 18 luglio alla batteria c’è Dennis Chambers. In programma a luglio anche i concerti di Bill Frisell, il 21, e Charles Lloyd, il 28. Il mese di agosto invece si apre con l’esibizione di Ada Montellanico, il 7, per proseguire poi con molti altri appuntamenti.

Ampio lo spazio riservato ai nuovi progetti, agli eventi e alle musiche “di confine”, come quelle dei cantautori di vena colta Bungaro, che si esibisce il 19 luglio, e Joe Barbieri, in cartellone per il 24. Fa tappa alla Casa del Jazz anche Piano City, la rassegna pianistica milanese, attesa il 2 luglio. A chiudere la rassegna invece, in tarda estate, il 23 settembre, il concerto finale del festival franco-italiano Una striscia di terra feconda.

16 giugno 2017