Alla Cattolica Open day per Economia e Medicina

Appuntamento il 15 maggio per la presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo, con la simulazione dei test d’ingresso. L’incontro dedicato alle famiglie

“Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”. Si intitola così l’incontro che aprirà la Giornata primaverile di orientamento pre-universitario in programma lunedì 15 maggio nella sede romana della Cattolica. Al centro, l’obiettivo di progettare insieme – giovani, docenti e famiglie – il percorso universitario. Ne parleranno, a partire dalle 9 nell’Aula Lazzati del Polo universitario Giovanni XXIII (l.go F. Vito 1, primo piano), il vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’ateneo, Domenico Bodega, preside della facoltà di Economia, Rocco Bellantone, preside della facoltà di Medicina e chirurgia, e Fabrizio Vicentini, direttore della sede di Roma della Cattolica.

Si comincia dunque con un momento per conoscere da vicino l’ateneo e le opportunità offerte agli studenti. Quindi, in appuntamenti distinti per le due facoltà, verrà presentata dai docenti e dai tutor l’offerta formativa. In particolare, alle 10 nell’Aula 6 del Polo Giovanni XXIII verrà presentato il corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi. Per la facoltà di Medicina e chirurgia invece l’appuntamento è, sempre alle 10, in Aula Lazzati, dove saranno presentati i corsi di laurea in Professioni Sanitarie, Professione Sanitaria Ostetrica e in Professioni Sanitarie Tecniche. Ancora, in Aula Bausola alle ore 10 saranno presentati i corsi di laurea in Professioni Sanitarie della Riabilitazione e Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione e alle ore 11.30 saranno presentati i corsi triennali in Biotecnologie sanitarie e in Scienze e tecnologie cosmetologiche.

Nel pomeriggio gli studenti partecipanti potranno mettersi alla prova con la simulazione dei test d’ingresso ai corsi di laurea delle due facoltà. Per gli aspiranti studiosi di Economia l’appuntamento è alle 11.30 in aula 6; la simulazione del test di ammissione ai corsi di laurea triennale della facoltà di Medicina e chirurgia si svolgerà invece alle 15 in Aula Lazzati. In programma anche un incontro dedicato alle famiglie: “Genitori in ateneo”, alle 15 in Aula 5 con Michele Faldi, direttore dell’Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato dell’ateo. «Un’occasione per conoscere la Cattolica, per accompagnare i propri figli nella scelta universitaria, conoscere tutti i servizi offerti dall’ateneo e le opportunità del mondo del lavoro», spiegano da largo Francesco Vito.

Agli studenti del terzo e quarto anno delle superiori è dedicato l’incontro “E adesso…cosa faccio? Dal mondo della scuola al mondo dell’Università”, con un esperto di orientamento che traccerà le tappe principali verso la scelta universitaria, alle 15 in Aula 6; a seguire, sempre in Aula 6, la presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia.

Parallelamente allo svolgersi degli incontri, per l’intera giornata ai desk delle facoltà, attivi a partire dalle 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo: studenti laureati che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica (aiuti economici, mense, collegi, prestito libri, servizio sanitario e counselling, corsi di lingue e programmi Internazionali e procedura di ammissione). Alle 12 e alle 13 si potranno effettuare anche visite guidate al campus universitario previa prenotazione presso il desk EDUCatt.

Per informazioni si può consultare il sito istituzionale dedicato agli studenti delle scuole superiori o contattare il Servizio orientamento della sede di Roma della Cattolica: orientamento-rm@unicatt.it, tel. 06.30155720-6809.

11 maggio 2017