Alla Lumsa il Global Forum su alta educazione e inclusione

Il 15 e 16 giugno l’appuntamento che coinvolgerà relatori provenienti da tutto il mondo. Al centro anche il ruolo delle università

Si svolgerà alla LUMSA, il 15 e il 16 giugno, la due giorni

internazionale dedicata al Global Forum 2017. Un appuntamento che vedrà

la partecipazione di ospiti e relatori provenienti da tutto il mondo,

riuniti a Roma per discutere di temi di grande attualità come l’educazione

superiore, la diversità, l’inclusione sociale e il concetto di comunità, ma

soprattutto del ruolo delle università alla luce di tali questioni.

«Il contesto sociale in cui il Global Forum si svolge – spiega una nota dell’ateneo – è caratterizzato da importanti sfide che stanno preoccupando non solo l’Europa*, come nel caso dell’accoglienza dei rifugiati, ma anche il Nord America, dove le questioni dell’immigrazione e del commercio sono caratterizzate da un duro dibattito. La crisi economica ha generato ovunque un innalzamento del tasso di disoccupazione e una diffusa sensazione di incertezza sulle prospettive future».

Di fronte a questo contesto, il Global Forum vuole riflettere su alcuni interrogativi: qual è la risposta dell’istruzione superiore a questa situazione sociale, politica ed economica? come possono le università perseguire la loro missione di educare, non solo i propri studenti, ma la società più ampia? Il Global Forum on Higher Education 2017 è organizzato e supportato, oltre che dall’Università Lumsa, dal Consiglio d’Europa, dall’International Consortium for Higher Education, Civic Responsibility and Democracy, dal Netter Center della University of Pennsylvania, da European Wergeland Centre e dall’Australian Catholic University. A salutare l’iniziativa oltre al rettore Francesco Bonini e al prorettore Consuelo Corradi, anche il sottosegretario Sandro Gozi e la senatrice Stefania Giannini.

14 giugno 2017