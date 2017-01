Alla Metro San Giovanni arriva la street art

Il murales di Tina Loiodice sui pannelli del cantiere della linea C. Pulite e riqualificate da Retake Roma le aree di accesso. La campagna “Adotta una stazione”

Si intitola “Lo sguardo” il murales realizzato dalla steet artist Tina Loiodice sabato 7 gennaio nella stazione metro San Giovanni, sui pannelli in cartongesso che delimitano l’area di cantiere della futura stazione della linea C. Le decorazioni, precisa l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo, sono in colori non tossici ad acqua. Si tratta, prosegue, del «primo step di un percorso che interesserà anche altre aree della stazione».

Il progetto, in realtà, è più ampio. «Abbiamo in mente – le parole di Meleo – di lanciare una vera e propria campagna di valorizzazione che si chiamerà “Adotta una stazione”. L’obiettivo è prendersi cura delle stazioni e trasformarle grazie al contributo di artisti, esperti di arte e di architettura». Non solo: «Chiederemo anche ai cittadini di darci una mano ad abbellire queste stazioni. Perché i romani – prosegue l’assessore – riappropriandosi dei beni comuni potranno così anche recuperare un senso di appartenenza, di comunità. Il tutto per il bene di Roma. E per rilanciare l’immagine della Capitale».

Nasce dalla sintonia su questo obiettivo la collaborazione di Retake Roma. La stazione di San Giovanni, dichiara intervenendo a nome dell’associazione Paolo Di Pasquale, «non è solo un punto di snodo nevralgico della mobilità romana ma anche la stazione dedicata alla cattedrale di Roma. Si è quindi pensato di riqualificarla attraverso il lavoro dell’artista che presterà la sua opera a titolo gratuito, intervenendo sulle pannellature temporanee in cartongesso che attualmente delimitano le aree di cantiere. L’impatto di questi muri “decorati ad arte” – conclude Di Pasquale – sarà sicuramente positivo per cittadini e turisti».

9 gennaio 2017