All’ambulatorio Caritas la raccolta farmaci per l’estate

“Le medicine sono un bene prezioso”: è la campagna promossa dalla struttura di via Marsala. Nel 2016 consegnate oltre 75mila confezioni a famiglie indigenti

Il Poliambulatorio della Caritas attivo in via Marsala 97, alla Stazione Termini, apre le porte ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19 per la campagna estiva di raccolta farmaci. “Le medicine sono un bene prezioso”: questo il tema dell’iniziativa. Ad animarla, un invito: «Prima di andare in vacanza, se si hanno medicine di qualunque tipo che si usano più e non sono scadute, è possibile portarle al Poliambulatorio». Qui medici e farmacisti volontari – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – le verificheranno e le metteranno a disposizione delle migliaia di persone che ogni anno si rivolgono agli ambulatori Caritas».

Nel 2016 la la Farmacia della Caritas di Roma ha distribuito 75.600 confezioni di farmaci a famiglie indigenti, mentre 277 “pacchi” di materiale sanitario sono stati spediti a ospedali missionari in Zambia, Togo, Burkina Faso e Nigeria.

È possibile consegnare le medicine ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19. Per informazioni: tel. 06.88815420, email area.sanitaria@caritasroma.it.

18 luglio 2017