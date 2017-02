Allenare il cervello con la musica? È possibile

La piattaforma Brainzone insegna come si può trarre beneficio dall’ascolto della musica, inteso come vero e proprio training delle attività cognitive



Una piattaforma su web di esercizi di brain training per allenare tenendo sempre in attività il cervello. È questo lo scopo di Brainzone, la nuova campagna informativa interamente digitalizzata e dedicata al cervello e alle sue funzioni. Oltre alle informazioni e agli esercizi per mantenere il cervello in forma, Brainzone si occupa anche di alcune patologie che possono colpirlo, come quelle neurodegenerative: sclerosi multipla, malattia di Parkinson e malattia di Alzheimer.

Il sito www.brainzone.it è una piccola enciclopedia che con linguaggio semplice e diretto introduce alla conoscenza del cervello: cos’è, come è fatto, come funziona, come lavora. Una sezione è dedicata alla musica e contiene diverse aree di approfondimento. Oltre alle informazioni e alle evidenze sulla relazione musica-cervello-Sclerosi Multipla, gli esperti hanno individuato i cinque suggerimenti utili per tenere il cervello attivo e sano grazie alla musica.



Proprio seguendo questi consigli sono state realizzate con Deezer, il portale per l’accesso illimitato ad album e tracce di ogni genere, specifiche playlist, disponibili sul sito, differenziate a seconda dei benefici che si vogliono ottenere. È disponibile infine un Braintraining Musicale, un set di esercizi sviluppato in collaborazione con Wired per mantenere attiva la funzione cerebrale e mentale ad ogni età attraverso la musica.

Brainzone è anche su Facebook con la propria pagina, per essere presente nella maniera più semplice e diretta e dove il pubblico dei giovani, gli appassionati di musica e coloro che vogliono allenare le proprie capacità cognitive vengono accompagnati a scoprire l’importante ruolo della musica per il benessere del cervello. La volontà è quella di creare un vero e proprio movimento a favore della salute del cervello e diffondere un messaggio di cultura e attenzione al mantenimento della funzionalità cerebrale.

9 febbraio 2017