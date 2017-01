Allerta meteo, scatta l’allarme della Protezione Civile

Previsti venti di burrasca. Condizioni in peggioramento dal mattino del 5 gennaio e per le successive 24-36 ore. Nevicate sui settori orientali



Scatta l’allarme della Sala operativa della Protezione Civile per la giornata del 5 gennaio. In un’informativa destinata a tutte le “Strutture capitoline operative e di supporto”, è stato diramato un avviso urgente di allerta meteo. Il bollettino riporta, dal mattino di giovedì 5 e per le successive 24-36 ore, «venti di burrasca con raffiche forti dai quadranti settentrionali». Previste anche «nevicate sui settori orientali della regione, inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, con apporti al suolo generalmente moderati».

Allerta massima anche per le zone costiere dove sono previste, sulle coste esposte, «forti mareggiate». La Protezione civile ha anche segnalato la «necessità di un’attenta sorveglianza dei tratti stradali alberati, delle eventuali impalcature o dei carichi sospesi presenti soprattutto nelle zone più frequentate o di intenso traffico veicolare». Per ogni richiesta di chiarimento, informazione o interventi, è possibile contattare la Sala Operativa h/24 dell’Ufficio Protezione Civile al numero 06.67109200 o al numero verde 800854854.

5 gennaio 2016