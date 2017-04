All’Eur arriva la Formula E

Nel 2018, annuncia il sindaco Raggi, la prima gara: «Garantirà forte visibilità e promozione della città, in particolare del territorio del IX municipio»

Il 28 aprile è la data designata. Da quel giorno in poi sarà possibile organizzare una gara automobilistica di Formula E per veicoli elettrici. La zona designata dalla giunta capitolina è quella dell’Eur. L’evento, si legge nella mozione approvata all’unanimità dall’assemblea, «potrà garantire forte visibilità e promozione della città di Roma, in particolare del territorio del IX municipio. Nello specifico sindaco e la giunta capitolina si impegnano a promuovere accordi con i partner commerciali e gli organizzatori dell’evento sportivo al fine di implementare sensibilmente la presenza di sistemi di ricarica di veicoli elettrici (colonnine di ricarica), l’installazione di sistemi wi-fi gratuito nel territorio del IX municipio, la previsione di postazioni di bike sharing, nonché l’utilizzo di veicoli elettrici in comodato d’uso per il municipio ospitante e/o Roma Capitale».

Raggi si impegni anche a «promuovere un percorso partecipativo rispetto all’organizzazione dell’evento che coinvolga il municipio IX e le associazioni e comitati dell’Eur, al fine di verificare che il progetto non determini alcun tipo di impatto negativo per sul quartiere e al contrario possa determinare interventi sul decoro del quartiere con particolare attenzione alla cura del verde pubblico pubblico e alla manutenzione urbana».

