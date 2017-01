Allo Studio Medina “Trascendenze Multiple”

In mostra, fino al 2 febbraio, il nuovo ciclo pittorico su carta di Fabrizio Salafia. Inaugurazione giovedì 20 gennaio

Una natura mutevole e inquieta, un’apparizione fatta di cromie compatte e sicure che poi trascendono la molteplicità delle forme attraverso la distensione dei profili, la rarefazione dei colori, la leggerezza degli spazi. “Trascendenze multiple”, il nuovo ciclo pittorico su carta di Fabio Salafia è anche tutto questo. L’esposizione, a Roma fino al 2 febbraio nello Studio Medina, sarà inaugurata venerdì 20 gennaio alle 18.30.

Il pittore siciliano, si legge nel comunicato stampa che annuncia l’inaugurazione, «non dipinge una realtà materiale, dipinge piuttosto una percezione fisica, che, superando i confini dello spazio sensibile, si apre al “totalmente altro” e, in una progressione di delicata luminosità, giunge in territori dove la materia non esiste più, dove il tempo sembra fermarsi, dove l’esperienza umana si dilata e diventa multipla».

19 gennaio 2017