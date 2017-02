All’Olimpico Italia – Galles del 6 Nazioni

Il 5 febbraio l’esordio della nazionale di Rugby. Giorno 11 il grande match contro l’Irlanda mentre l’ultima partita è prevista per l’11 marzo contro la Francia

Sarà l’Olimpico, per il quinto anno consecutivo, ad accogliere il torneo rugbystico europeo che vedrà gli azzurri esordire il 5 febbraio contro il Galles. E’ il diciottesimo anno consecutivo che la nazionale azzurra partecipa al 6 Nazioni che per questa edizione vede ben tre partite ospitate a Roma. Dopo l’esordio del 5 febbraio contro il Galles, l’11 febbraio saranno i temibili irlandesi a scendere sul prato dell’Olimpico per sfidare Parisse e compagni, mentre l’11 marzo sarà la volta della Francia.

Un 6 Nazioni declinato anche al femminile: la nazionale allenata da Andrea Di Giandomenico comincerà la sua avventura nel torneo di categoria il 4 febbraio a Jesi contro il Galles, festeggiando così i 10 anni di partecipazione al 6 Nazioni.

Disponibile una guida on line, realizzata da Roma Servizi per la Mobilità, per raggiungere lo stadio a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico e in taxi. Cliccando sul sito romamobilita.it si può consultare e scaricare la brochure, in italiano e inglese, con le varie informazioni e la mappa. Le opzioni proposte sono tre: a basso impatto ambientale e intermodali (uso combinato di metro, tram, autobus, bicicletta, cammino a piedi).

3 febbraio 2017