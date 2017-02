All’Open day della Cattolica la simulazione del test d’ingresso

Lunedì 6 febbraio porte aperte alle aspiranti matricole e ai loro genitori. Incontro con i presidi di Economia e di Medicina e con gli studenti-tutor

L’università Cattolica si apre alle aspiranti matricole e alle loro famiglie. L’appuntamento invernale dell’Open Day, la giornata dedicata all’orientamento universitario con la presentazione dell’intera offerta formativa della facoltà di Economia e di Medicina, è previsto per lunedì 6 febbraio, dalle 9, nell’Aula Luzzati del Polo Universitario “Giovanni XXIII”. L’Open Day avrà inizio con l’incontro con l’assistente ecclesiastico generale dell’Università, monsignor Claudio Giuliodori, il professor Domenico Bodega, preside della facoltà di Economia, Rocco Bellantone, preside di Medicina e con il direttore della sede di Roma della Cattolica, Fabrizio Vicentini.

La novità di quest’anno sarà la simulazione dei test d’ingresso ai corsi di laurea delle due facoltà: alle 11.30 in aula 6 si svolgerà l’incontro “Come prepararsi alla prova di ammissione della facoltà di Economia” e alle 14.30 in Aula Luzzati avrà luogo il meeting “Attitudini, motivazioni e prove di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia”. Alle 15 il dottor Michele Faldi, direttore dell’Offerta formativa, terrà un incontro dedicato alle famiglie delle aspiranti matricole dal titolo “Genitori in ateneo: conoscere l’Ateneo per accompagnare nella scelta”.

Alle 15.30 in aula 6 si svolgerà la simulazione del Test d’ingresso ai Corsi di laurea triennali di Economia, una prova che tiene conto di: curriculum scolastico, certificazioni extrascolastiche, certificazioni lavorative e una prova scritta; un’occasione per verificare le attitudini personali, confrontarsi con la scelta di studi e valutare la propria preparazione, in modo da affrontare con maggiore possibilità di successo gli studi universitari.

Per l’intera giornata ai Desk delle Facoltà, attivi dalle ore 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo, studenti laureati, che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire utili consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica (aiuti economici, mense, collegi, prestito libri, servizio sanitario e counselling, corsi di lingue e programmi Internazionali e procedura di ammissione).

3 febbraio 2017